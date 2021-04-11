وزير الدفاع الأميركي في القدس الأحد

2021/04/11 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد اسرائيل للبحث في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل.وسيلتقي أوستن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونظيره وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.وسيقوم أوستن بجولة في قاعدة … Readmore

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