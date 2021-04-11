2021/04/11 | 10:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وضع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المشروع يتضمن 5 عقود؛ تشمل دائرة زرقاء الأرصفة الخمسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (صور)) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).