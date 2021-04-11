الصحة تعلن وصول أولى شحنات لقاح فايزر

2021/04/11 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، وصول أولى وجبات لقاح فايزر إلى العراق.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، في تصريح صحفي، “وصول 50 ألف جرعة كوجبة أولى من لقاح فايزر إلى العراق”.وبين، أن “لقاح فايزر سيكون متوفراً من يوم غد في عموم البلد”، موضحاً أنه “اليوم ستصل 200 ألف جرعة مقدمة […]

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