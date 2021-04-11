بالصور:رئيس مجلس القضاء الاعلى يفتتح محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية

2021/04/11 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان في صباح اليوم الأحد

الموافق 11 /4 /2021 المقر الجديد لمحكمة

الأحوال الشخصية في الكاظمية.

ونقل المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الأعلى أن "رئيس مجلس

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