النقل تكشف انواع واهمية المشاريع الخمس التي افتتحها الكاظمي استعداداً للمباشرة بأعمالها من شركة دايو الكورية

2021/04/11 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي ،

اليوم الاحد ، مشروع بناء خمسة ارصفة

عملاقة لتفريغ السفن بطول ١٧٥٠ متر

والمُنفذة ضمن العقد المبرم مع شركة

دايو الكورية التي بدأت بأجراءات المسح

الميداني استعداداً لل

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