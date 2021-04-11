2021/04/11 | 11:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 11:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).