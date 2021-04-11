2021/04/11 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021).ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).