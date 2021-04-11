2021/04/11 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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