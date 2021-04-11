وزير التعاون والعمل الايراني شريعتمداري: سنوقع مع العراق اتفاقية في مجال العمل مدتها خمس سنوات

2021/04/11 | 11:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري، عن أسباب زيارته الى العراق.

وأوضح شريعتمداري لوكالة الانباء الإيرانية ان زيارته الى بغداد تهدف الى اجراء محادثات وابرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العراقي، من بينهاتوقيع وثيقة مدتها خمس سنوات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الايدي العاملة الماهرة وفرص العمل، فضلا عن متابعة النشاطات الاقتصادية وتوسيع العلاقات في مجال التعاون والعمل والتفاوض بشأن التأمينات الاجتماعية.

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