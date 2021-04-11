الهيئة العامة للأنواء الجوية: تسجيل 5 هزات أرضية في محافظة السليمانية

2021/04/11 | 11:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل خمس هزات أرضية شرقي محافظة السليمانية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المراصد سجلت حدوث هزات أرضية فجر اليوم بالقرب من الحدود العراقية- الإيرانية شرق محافظة السليمانية.

وأضافت، أن الهزة الأولى كانت بقوة ثلاثة فاصلة ست درجات على مقياس ريختر فيما حدثت الثانية بقوة ثلاثة فاصلة أربع درجات والثالثة بقوة ثلاثة فاصلة ثمان درجات..



وبحسب البيان، فإن الهزة الأرضية الرابعة كانت بقوة ثلاث درجات والخامسة بقوة ثلاثة فاصلة سبع درجات.

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