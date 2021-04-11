تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق سببه اقتصاده (الريعي) - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق قبل التدخل الأمريكي المسلح وإسقاط نظام الحكم الصدامي يكتفي ذاتياً بنسبة 75% من إنتاجه السلعي والبضائعي والزراعي ولكن بعد العدوان الأمريكي واحتلال العراق بعد حرب/ 2003 سعى خلال حربه إلى تدمير أكثر ما يمكن من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل ذلك الاحتلال في أجنداته مشروعه الخاص الذي يعبر عن الرؤية الأمريكية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة.



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