صور| جولة الكاظمي والوفد الحكومي في بحر العراق

2021/04/11 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برفقة الوفد الحكومي يجري جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج .

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