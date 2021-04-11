تستمر يومين.. وزير الدفاع الأميركي يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل

2021/04/11 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، زيارة إلى إسرائيل لبحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل، في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى للدولة الإسرائيلية.

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