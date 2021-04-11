الإعلان عن تحالف جديد بين الكرابلة والخنجر والسامرائي وخالد العبيدي - عاجل

2021/04/11 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن عدد من الشخصيات السياسية، تأسيس تحالف باسم ’’العزم’’ في بغداد بمشاركة أحزاب سياسية وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.

وقال مصدر سياسي مطلع، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف العزم الجديد الذي تشكل للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتزعمه خميس الخنجر".

وأضاف، أن "التحالف يضم (خالد العبيدي، سليم الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، جمال الكربولي، راكان الجبوري، سلمان اللهيبي، محمد العبد ربه، قتيبة الجبوري".

وكانت الحكومة العراقية، قد حددت في وقت سابق، العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيلها عن موعدها السابق.

من جانبه، قال عضو التحالف الجديد، محمد نوري عبد ربه، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف العزم تشكل يوم أمس بمشاركة وزراء ونواب حاليين وسابقين"، مبيناً أن "هناك سعياً لاستقطاب شخصيات أخرى فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي".

وأضاف، أن "تحالف العزم مكون من سبعة أحزاب رئيسية ستدخل الانتخابات بدون تسمية أي حزب على شكل فردي"، لافتاً إلى أن "هنالك مباحثات مع كتل شيعية للدخول الى التحالف".

وتابع عبد ربه، أنه "من المؤمل أن يكون هنالك تحالفاً كبيراً يضم كتلاً شيعية وسنية وكردية في طور الإعداد والتفاهمات سيعلن عنه في الايام القادمة".

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