2021/04/11 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يلتقي المتظاهرين قرب بوابة ميناء الفاو الكبير (صورة)

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