بالصور.. الكاظمي يجري جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو وكاسر الأمواج

2021/04/11 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (11 نيسان 2021)، جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو في البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أجرى جولة بحرية برفقة الوفد الحكومي للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج".

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