الكاظمي يجري جولة بحرية في ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج

2021/04/11 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة الوفد الحكومي جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الامواج .وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى البصرة و أرسى حجر الأساس لخمسة عقود في مشروع الفاو الكبير ./انتهى

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