التعليم تعلن انطلاق الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا في الجامعات

2021/04/11 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، عن مباشرة الجامعات العراقية الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان، إن “الجامعات العراقية شرعت هذا اليوم الموافق الحادي عشر من نيسان بالفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا على وفق توقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021/2020”.ووجهت الوزارة، “مجالس الجامعات وكلياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقتضيها رصانة […]

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