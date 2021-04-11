محتجون غاضبون يغلقون ثلاثة جسور في الناصرية مطالبين بالتعيين

2021/04/11 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق محتجون غاضبون لعدم تعيينهم ثلاثة جسور رئيسة في محافظة ذي قار.

مصادر محلية بالمحافظة ذكرت ان العشرات من الخريجين وموظفي الأجور في بلدية الناصرية أغلقوا جسور الزيتون والنصر والحضارات للمطالبة بالتعيين على شركة النفط، مما تسبب بحدوث زحام شديد في شوارع الناصرية نتيجة توقف حركة السير على الجسور واعتماد المحافظة على جسر حديدي صغير يربط بين جانبيها، في حين أكدت بعض المصادر ان عددا من المهندسين المحتجين اغلقوا مبنى شركة نفط ميسان مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.

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