2021/04/11 | 11:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر البلاد شحنة جديدة من الصين

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، وصول أولى شحنات لقاح "فايزر" إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوسائل إعلام من بينها "الترا عراق"، إنّ شحنة لقاح "فايزر - بايونتك" وصلت إلى مطار بغداد الدولي، صباحًا.

من جانبه، أوضح الوزير حسن التميمي، أنّ "الشحنة ضمت 50 ألف جرعة من اللقاح"، مبينًا أنّ "اللقاح سيكون متوفرًا في البلاد ابتداءً من يوم الإثنين 12 نيسان/أبريل، في 50 منفذًا موزعة على عموم البلاد".

وأكّد التميمي في تصريح، أنّ "200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ستصل العراق، مقدمة من الحكومة الصينية".

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