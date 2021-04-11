التعليم تعلن انطلاق الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا

2021/04/11 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، عن مباشرة الجامعات العراقية الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” إن “الجامعات العراقية شرعت هذا اليوم الموافق الحادي عشر من نيسان بالفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا على وفق توقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021/2020”.ووجهت الوزارة، “مجالس الجامعات وكلياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة التي …

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