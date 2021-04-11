رئيس الوزراء يلتقي المتظاهرين المتجمعين قرب بوابة ميناء الفاو الكبير

2021/04/11 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالمتظاهرين المتجمعين قرب بوابة ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

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