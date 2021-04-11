رفع دعوى قضائية ضد النائب احمد الجبوري 'ابو مازن'

2021/04/11 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم مراقبين لشؤون نينوى،الاحد، على رفع دعوة قضائية بحق النائب احمد عبد الله الجبوري "ابو مازن" بتهمة التجاوز على ابناء المدينة.

أفاد مراسلنا (11 نيسان 2021) ان "مجموعة من المراقبين لشؤون نينوى أقدموا على رفع دعوة قضائية بحق النائب عن صلاح الدين احمد ابو مازن بسبب المؤتمر الانتخابي الذي اقامه بمدينة الموصل".

وأضاف "ان المراقبين اتهموا النائب بالتجاوز بحق سكان المدينة خلال المؤتمر الذي عقده".

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