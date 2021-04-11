طقس العراق: امطار و تقلبات ربيعية في هذه المناطق

2021/04/11 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، حالة الطقس باستمرار تقلبات الربيع، مؤكدا وجود سحب ممطرة تتجه باتجاه محافظات اقصى الجنوب العراقي.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (11 نيسان 2021)، انه "مع استمرار تقلبات الربيع، فان كتلا من السحب الممطرة تتجه نحو مدينتي البصرة و ميسان خلال الساعات المقبلة".

وأضاف، أن "هطول أمطار خفيف في اماكن متفرقة نهار اليوم، سينتج عن هذه السحب الممطرة".

واوضح عطية ان "باقي المدن تخلو من السحب وقد تحولت الرياح فيها شمالية غربية أو غربية، عدا بعض التكونات الممطرة في دهوك وشمال أربيل".

N.A

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