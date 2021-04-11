هزة ارضية “سابعة” تضرب السليمانية

2021/04/11 | 12:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين اليوم الموافق 11 نيسان 2021 في قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.وبين تقريرها : ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 08:50:09صباح اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (57) كم …

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