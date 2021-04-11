2021/04/11 | 12:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز عاد ملف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية إلى الواجهة، عقب الكشف عن عمليات تعذيب وابتزاز وفرض إتاوات مالية على المعتقلين وذويهم، في مختلف سجون البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيقات عاجلة لوقف الممارسات الحاصلة هناك.وأثارت تلك الأنباء غضباً شعبياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وحقوقيون، بضرورة فتح هذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (350 وفاة خلال عام.. ملف السجون ’المنسي’ يعود إلى واجهة الأحداث) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (350 وفاة خلال عام.. ملف السجون ’المنسي’ يعود إلى واجهة الأحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).