2021/04/11 | 12:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الوزارة من "صفحات وهمية"

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة التربية، الأحد، وجود دور ثاني من الامتحانات التمهيدية بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، 11 نيسان/أبريل، إنّ "الامتحانات التمهيديَّة بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي إذا كانوا مصابين بكورونا أو أسباب أخرى، فلا يحق لهم إعادة الامتحان لأنه امتحان تمهيدي ويُعَدُّ دورًا واحدًا وليس دورين".

وأكد فاروق، أنّ "الوزارة تتواصل مع هيئة الاتصالات من أجل الإبلاغ عن المواقع التي تنتحل صفة الوزارة"، محذرًا المواطنين من "صفحات وهمية تنشر أخبارًا كاذبة بعيدة عن الحقيقة".

اقرأ/ي أيضًا:

مقترحات جديدة حول دوام طلاب المدارس بعد امتحانات نصف السنة

التربية ترفض "التكهن" بمصير العام الدارسي: موعد قريب للامتحانات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من التربية: ليس هناك دور ثاني لطلاب الامتحان الخارجي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من التربية: ليس هناك دور ثاني لطلاب الامتحان الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).