ملعب اولومبي في العراق يبدأ بالظهور مرتفعًا ومرئيًا من مسافات بعيدة.. خطوات على اكمال المنشأة التي تضم 30 ألف متفرج

2021/04/11 | 12:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يتواصل العمل بمشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي سعة 30 الف متفرج، وبتنفيذ من شركة بنگادا الإيطالية لحساب وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح مدير المشروع المهندس علاء حسين في بيان إن “نسب الانجاز وصلت إلى 45%، والملعب يتجه إلى الظهور مرتفعاً ومتميزاً عن الأرض من مسافات بعيدة، ما يجسد سرعة ودقة الانجاز، وتصاعد مستوى الإكمالات الضرورية في الهيكل بأوقات قياسية جداً”، مبيناً أن” الأعمال مستمرة في تركيب حديد التسليح وتجاوز مرحلة مهمة جداً من تثبيت الهيكل الخرساني بالأسس”.

وأضاف، ان “اعمال الاسبوع الاخير شهدت الإستمرار بنجارة القالب الخشبي لریكرات وجسور وسقف الطابق الأول من المقطع A، ورش ومعالجة الأجزاء الكونكريتية في الطابق الأول من المقطع A، مع تركيب حديد التسليح لریكرات سقف الطابق الأول من المقطع A، واستئناف العمل بحدادة الستائر الأمامية في الطابق الثالث من المقطع 8، ونجارة القالب الخشبي لسقف الطابق الثالث من المقطع C، وتواصل اعمال الرش والمعالجة في الطابق الثالث من المقطع” .

وتابع، ان “الملاكات المتخصصة بدأت بتصنيع وتركيب القالب الحديدي لجدار السلم الرئيسي في الطابق الخامس من بناية الفندق ،والمباشرة بتصنيع القالب الحديدي لجدار المصعد الرئيسي في الطابق الخامس من بناية الفندق ،مع معالجة الأجزاء الكونكريتية في الطابق الخامس من بناية الفندق، والإستمرار بصيانة القوالب الحديدية الخاصة بالأجزاء العمودية للملعب الرئيسي”.

يشار الى أن المشروع يتكون من بناية الملعب الرئيس سعة 30 ألف متفرج ،فضلاً عن الملاعب التدريبية سعة ألفي متفرج مع مضمار ألعاب قوى، وساحة أخرى سعة 500 متفرج، وفندق أربعة نجوم يتكون من ستة طوابق و78 غرفة، وهناك مرافق أخرى في المشروع تتضمن ساحات خضراء ومرائب لوقوف العجلات تتسع لنحو ثلاثة آلاف موقف سيارة.

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