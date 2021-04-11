مستشار الحكومة المالي يحدد 3 عوامل لمعالجة ارتفاع الأسعار في العراق

2021/04/11 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ثلاثة أمور للسيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهدها البلاد.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن هناك ثلاثة عوامل أساسية للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية تتمثل بالقدرة على توفير التمويل لمتطلبات التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية والثاني يتمثل بالمعالجات الجمركية وتخفيضها الى أدنى حد ممكن والثالث التشديد على دعم القطاع الزراعي للموسم المقبل، مشيرا الى أن تحقيق ذلك سيضمن فرض الانضباط والاستقرار على أسعار المواد الأساسية الضرورية للمواطن.

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