خورماتو.. مصرع شخصين في حادث مروري

2021/04/11 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما اليوم الاحد، في حادث اصطدام سيارتين على الطريق الرئيسي خورماتو-داقوق.

وقال مراسلنا في المنطقة، ان حادث مرور وقع اليوم الاحد 12/4/2021 على الطريق الرئيسي خورماتو-داقوق بين سيارتين نوع تويوتا، ما ادى الى مصرع شخصين احدهما رجل يبلغ 67 عاما من سكنة قرية حفتغار والاخر من من قضاء خورماتو.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

تصوير: حيدر زنكنة

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