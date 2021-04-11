صور..الوجبة الاولى من لقاح فايزر تصل العراق

2021/04/11 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، اليوم الأحد، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى العراق البلاد.

وقال التميمي في بيان: ان 50 ألف جرعة من لقاح فايزر وصلت الى العراق وهي الوجبة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرا اعتبارا من يوم غد الاثنين عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات.

وأضاف: ستصل اليوم ايضا 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم الصيني.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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