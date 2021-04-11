روسيا تسجل 8702 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/11 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 8.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 8702 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8704 إصابات في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2090 حالة) […]

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