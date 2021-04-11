محافظ البنك المركزي: يجب دعم شعار صنع في العراق من كل الجهات الرسمية

2021/04/11 | 12:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أجرى محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، عدداً من الزيارات للمشاريع الاستثمارية الممولة من مبادرة البنك المركزي (الواحد تريليون دينار) والمعنية بالمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.وأكد المحافظ، خلال جولته بمصانع إنتاجية في …

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