الكاظمي: بالأفعال لا بالأقوال نسير نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبه العظيم

2021/04/11 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن مشروع ميناء الفاو يرى خطوات التنفيذ بهمة العراقيين.

وأكد الكاظمي في تغريدة على تويتر من محافظة البصرة أن المشروع الاستراتيجي الذي انتظره الشعب لسنوات طويلة يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى بعمل العراقيين الجاد وهمتهم في انجاز هذا المشروع، مشيرا الى السير نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبه العظيم بالأفعال لا بالأقوال.

ميناء الفاو – المشروع الإستراتيجي الذي انتظرناه لسنوات طويلة، يرى خطوات التنفيذ الفعلي الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد.بالأفعال لا بالأقوال، نسير معا نحو مستقبل أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 11, 2021

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