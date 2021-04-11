محافظ ذي قار يوجه دوائر البلديات بايقاف العمل بقرار تمليك قطع الأراضي

2021/04/11 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الأحد، المؤسسات البلدية العاملة في المحافظة بإيقاف العمل بقرار (25) الخاص بتمليك قطع الأراضي السكنية.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان […]

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