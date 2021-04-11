2021/04/11 | 12:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 11 أبريل 2021 | 12:29 مساءً

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الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الالكتروني في ديالى

انقذت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فتاة من ابتزاز الكتروني تعرضت له من قبل شخص في محافظة ديالى.

واستطاعت في بيان من : تحديد هوية المبتز ومكانه واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة.

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