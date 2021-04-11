الصحة العالمية توجه رسالة للعراقيين بشأن التطعيم واللقاحات المستخدمة

2021/04/11 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، رسالة حثت فيها العراقيين على التسجيل والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، للمساعدة في إيقاف سلسلة انتقال فيروس كورونا.

ونفت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بياناً وصفته بـ "الملفق" تم تداوله مؤخراً على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية بهدف تقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19".

وأضافت المنظمة، أنها "لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية بما في ذلك إجراءات الوقاية والتطعيم المتعلقة بكوفيد-19".

وأكدت المنظمة، على "أن لقاحات كوفيد-19 هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة".

ودعت منظمة الصحة العالمية، "المواطنين إلى التسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح".

وتابعت بالقول: إن "الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد-19 في العراق تسبب القلق، لكن السيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين".

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