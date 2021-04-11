هزتان ارضيتان شمال شرق قضاء بنجوين

2021/04/11 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت المراصد الزلزالية اليوم حدوث هزتين ارضيتين جديدتين شرق قضاء بنجوين في محافظة السليمانية.وذكر بيان لوزارة النقل ان : الهزتين سجلتا في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح اليوم وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (57) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية، والثانية في عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها (3،7 )درجة وتبعد (53) كم شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية./انتهى3

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