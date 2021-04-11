2021/04/11 | 12:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يباشر منتخب العراق بالعاب القوى منافساته اليوم في بطولة إيران الدولية والتي تقام للفترة من 11 ولغاية 14 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.ويشارك العراق بوفد قوامه 35 شخصا من بينهم 24 لاعبا هم عدنان طعيس وحسين علي ناهي وأكثم يونس وحسنين حسين وسيف رعد وفلاح عبد الزهرة وطه حسين واحمد فاضل وياسر علي وإيهاب جبار ومحمد عبد الله ومحمد عبد الرضا وليث حاكم ومحمد سعد وجسام محمد وحسين فلاح ومنتظر فالح وأمير فالح وإيهاب طه واحمد حميد وحسين ثامر ويونس محسن وكرار رعد وعبد السجاد سعدون.وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور زيدون جواد للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن مشاركة المنتخب جاءت بدعم من وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال وهي المشاركة الأولى للمنتخب بعد الإغلاق من العام الماضي جراء جائحة كورونا، لافتا أن اختيار المنتخب جاء وفق المستويات والأرقام التي حققها اللاعبون في البطولة المحلية.وأشار إلى أن بطولة إيران هي مؤهلة لبطولتي العالم ودورة الالعاب الأولمبية ونأمل أن يحقق لاعبونا نتائج طيبة وتستعيد العاب القوى القها وابداعها.يشار إلى أن اتحاد العاب القوى نظم الأسبوع الماضي بطولة أندية العراق واختار من خلالها قائمة المنتخب المشارك في البطولة الدولية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العاب القوى يباشر مشاركته في بطولة أيران الدولية اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العاب القوى يباشر مشاركته في بطولة أيران الدولية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).