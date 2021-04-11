2021/04/11 | 12:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، ثلاثة عوامل أساسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مبيناً أن تلك العوامل كفيلة في فرض الانضباط والاستقرار على اسعار المواد الاساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحدد 3 عوامل للسيطرة على ارتفاع الأسعار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحدد 3 عوامل للسيطرة على ارتفاع الأسعار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).