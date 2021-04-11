رئيس الوزراء يؤكد أهمية الإسراع بإنجاز مشروع محطة تحلية المياه في البصرة

2021/04/11 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتفقد مشروع محطة تحلية للمياه في ابو الخصيب.....

تفقد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مشروع محطة تحلية "محيله" في قضاء ابو الخصيب بمحافظة البصرة، وذلك خلال زيارته، اليوم الاحد الى المحافظة برفقة وفد حكومي.

واطلع السيد الكاظمي على مراحل انجاز المشروع، ومستوى العمل به،واكد على اهمية الاسراع لانجازه بافضل الامكانيات ليكون جاهزا لخدمة اهلنا في البصرة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء١١- نيسان- ٢٠٢١

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