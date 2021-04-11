شريعتمداري في العراق.. ووزير المالية يؤكد على

2021/04/11 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، أن العلاقات القوية والثابتة مع إيران تمثل أحدى دعائم الاقتصاد العراقي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة الإيرانية في تغطية، 11 نيسان/أبريل، إنّ علاوي استقبل اليوم، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري الذي يزور العراق، والذي أكد بدوره ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد وتوسيع التعاون، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والرقمية والتدريب على المهارات.

ووصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري إلى بغداد فجر اليوم لإجراء محادثات وإبرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العراقي.

وكان في استقبال الوزير شريعتمداري السفير الإيراني إيرج مسجدي وعدد من المسؤولين العراقيين.

ويزور وزير التعاون الايراني بغداد تلبية لدعوة من نظيره العراقي، حيث سيجري محادثات مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين.

وقال السفير الايراني في تصريح، إن توقيع اتفاقيات في عدد من المجالات سيكون من ضمن برنامج زيارة وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني إلى بغداد.

وأضاف، أن تبادل زيارات وفود الخبراء والمختصين في مجال الأنشطة المحددة من قبل الطرفين الإيراني والعراقي وتنمية التعاون في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية، تعد من الأهداف والآفاق الأخرى للزيارة.

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