2021/04/11 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19، حاثة العراقيين على التسجيل والتطعيم للمساعدة في دحر الوباء.وقالت المنظمة في بيان، إنها “تنفي البيان الملفق الذي تم تداوله مؤخراً على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية بهدف تقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19”.وأكدت المنظمة أنها “لا تستخدم قنوات غير […]

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