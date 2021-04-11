ازاحة الستار عن صورة لشهداء

2021/04/11 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازيحت الستار عن صورة لشهداء "الصقر الاحمر" اليوم الاحد في قضاء خانقين، بمناسبة مرور 43 عاما على اعدامهم من قبل ازلام النظام البائد.

وجرت المراسيم اليوم في ساحة الشهيد اللواء حسين منصور بحضور مسؤول مركز خانقين لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني وذوي الشهداء.

وقال مسؤول مركز خانقين للاتحاد الوطني هيرش حبيب في كلمة له، ان شهداء الصقر الاحمر قاموا خلال الايام العصيبة من النضال بتنفيذ العديد من العمليات البطولية وسط العاصمة بغداد ضد رؤوس النظام البعثي، وحققوا بتضحياتهم الحرية لشعبنا.

واضاف حبيب، ان وضع لوحة وهي صورة فوتوغرافية لشهداء الصقر الاحمر في خانقين اقل ما يمكن تقديمه مقابل التضحيات الكبيرة لهذه الكوكبة من الشهداء.

PUKmedia خاص

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