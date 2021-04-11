غربي كوردستان يسجل 298 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/11 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 و298 اصابة جديدة في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 298 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 166 ذكور و 132 إناث.

وأشار إلى أن حالات الاصابة الجديدة في شمال وشرق سوريا تتوزع كالآتي: 42 حالة في الحسكة - 88 حالة في قامشلو - 37 حالة في ديرك - 6 حالات في الدرباسية - حالة واحدة في رميلان - 40 حالة في الطبقة - 50 حالة في الرقة - 25 حالة في كوباني - 5 حالات في منبج - 4 حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 12236 حالة منها 422 حالة وفاة و 1365 حالة شفاء.

كما تستمر نسبة حالات الاصابة في مدينة ديرك بالتزايد، وسجلت يوم الأمس 47 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة اليوم.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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