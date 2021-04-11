الرئيس التونسي: نرفض المساس بالأمن المائي لمصر


الرئيس التونسي: نرفض المساس بالأمن المائي لمصر
2021/04/11 | 12:57 - المصدر: الشرقية
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