بالفيديو العمليات المشتركة تكشف تفاصيل عملية تطهير حمرين

2021/04/11 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلقت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاحد، عملية امنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظةديالى .

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري في تصريح لـ"السومرية نيوز" ان عملية كبرى انطلقت صباح هذا اليوم بمشاركة تشكيلات من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش لتطهير سلسلة جبال حمرين والمناطق المحيطة ببحيرة حمرين.

واضاف الشمري ان طائرات F-16 التابعة للقوة الجوية قصفت مضافة لداعش قبل انطلاق العملية اسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر.

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