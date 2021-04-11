شاهد بالفيديو:افتتاح مدرسة حديثة ومتطورة للأيتام مجانا في كربلاء ..مع توفير العلاجات والتغذية

2021/04/11 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتحت الامانة العامة للعتبة

الحسينية المقدسة اليوم الاحد 11/4/2021

مدرسة اولاد مسلم (عليهم السلام)

للأيتام، والتي تُعنى بشريحة الايتام

ورعايتهم والحرص على تلبية احتياجاتهم

وتقديم افضل الخدمات لهم ول

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