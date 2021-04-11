بالصور: اصدقاء الصحة يتبرعون بالدم في كربلاء

2021/04/11 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار عراقيون دمنا واحد بادر فريق

أصدقاء الصحة بحملة عراقيون دمنا واحد

للتبرع بالدم الخاصة بالفريق، بدايةً

انطلقت الحملة لمجموعة من أعضاء الفريق

ثم يقومون بإطلاقها على المجتمع بحضور

أعضاء الفريق إ

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