2021/04/11 | 13:37 - المصدر: عين العراق

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الأحد 11 أبريل 2021 | 01:37 مساءً

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الصحة العالمية تحث العراقيين على أخذ لقاحات الجائحة

نفت منظمة الصحة العالمية في العراق، البيان الملفق الذي تم تداوله مؤخراً على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية بهدف تقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات الجائحة.

وأكدت المنظمة، أنها "لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية بما في ذلك إجراءات الوقاية والتطعيم المتعلقة بالوباء، مؤكدة أن اللقاحات هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة، داعية المواطنين إلى التسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح".

وأضاف البيان، إن "الزيادة الأخيرة في حالات الوباء في العراق تسبب القلق، لكن السيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين".

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