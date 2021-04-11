دَوّامةُ النَّهرِ الكبير 6 - نعيم إيليا

2021/04/11 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا يتعذَّر عليَّ إلى اليوم..



إلى هذه اللحظة التي تتنفَّسني وأتنفسها، أن أعرف على وجه الدقة، على وجه اليقين السببَ الحقيقيّ في خروجي من الشقة إلى الشارع هكذا خروجَ المتسلِّل الهارب المستخفي.



كيف طاوعني قلبي أن أغادرها، ولميا لم تزل في الحمام تتدوَّشُ، وفي ظنِّها أنني أنتظرها لنغادرها معاً؟! قد يكون في وسع طبيب مجرِّب من أطباء النفس، نِطّيسٍ كسيجموند فرويد، حكيمٍ بعيد النظر، قعير الرأي في أحوال ......





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